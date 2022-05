ARCHIV - Thomas Krüger spricht. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau Landtagswahl Niedrige Wahlbeteiligung: Chef der Bundeszentrale besorgt Von dpa | 17.05.2022, 06:30 Uhr

Der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger, zeigt sich angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl besorgt. „Wenngleich wir beobachten, dass das Informationsinteresse vor den Wahlen - etwa beim Wahl-O-Mat - nach wie vor groß ist, so macht mir die sinkende Wahlbeteiligung großen Kummer“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). Die Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen am Sonntag sei mit 55,5 Prozent „historisch niedrig“ gewesen.