Horst Niederländische Feuerwehr bekämpft Moorbrand nahe NRW-Grenze Von dpa | 31.08.2022, 23:07 Uhr

In einem Moorgebiet im Süden der Niederlande nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen haben Feuerwehrkräfte am Mittwoch gegen einen Moorbrand angekämpft. Um das Feuer im Gebiet Mariapeel bei der Gemeinde Horst einzudämmen, legten Feuerwehrleute rundherum selber Brände, wie die Sicherheitsbehörden im Norden der Provinz Limburg mitteilten. Am Abend hieß es dann, der Brand sei unter Kontrolle. 40 Hektar Naturfläche seien ein Raub der Flammen geworden. Bis zum vollständigen Ersticken der Flammen könne es aber noch Tage dauern. Menschen wurden nicht verletzt, der Zugang zu dem Gelände westlich der Grenzstadt Venlo wurde verboten.