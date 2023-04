Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Viersen Niederländer nach Verkehrsunfall auf A61 schwer verletzt Von dpa | 12.04.2023, 17:05 Uhr

Am Mittwoch ist auf der A61 bei Viersen ein 57-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Niederländer mit seinem Auto in Richtung Venlo unterwegs gewesen, als er aus ungeklärter Ursache von der regennassen Straße abgekommen sei und sich mehrfach überschlagen habe. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.