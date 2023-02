Stefan Heine Foto: Martin Höke/dpa up-down up-down Prozess „New York Times“ streitet mit Rätsel-Vertreiber um „Wordle“ Von dpa | 06.02.2023, 18:28 Uhr

Das Landgericht Düsseldorf muss in einem Streit zwischen der „New York Times“ und dem deutschen Rätsel-Produzenten Stefan Heine um die Rechte an der Wortmarke „Wordle“ entscheiden. Das Zivilverfahren wurde am Montag eröffnet. Die „New York Times“, die eine große Rätselseite betreibt und die Rechte an dem beliebten Buchstabenspiel besitzt, wirft dem deutschen Rätsel-Vertreiber vor, sich die deutschen Markenrechte an „Wordle“ gesichert zu haben, um sie vom deutschen Markt fernzuhalten. Es handele sich um eine nicht zulässige „bösgläubige Markenanmeldung“. Sie will dem Hamburger Heine per einstweiliger Verfügung die Nutzung der Marke verbieten lassen. Eine Entscheidung will das Gericht am 1. März verkünden.