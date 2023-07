Neues Bonobo-Weibchen im Kölner Zoo Foto: Werner Scheurer/Kölner Zoo/dpa up-down up-down Kölner Zoo Neuzugang: Bonobo Malaika kam mit Flieger aus England Von dpa | 27.07.2023, 14:46 Uhr | Update vor 17 Min.

Die Bonobos im Kölner Zoo haben eine neue Mitbewohnerin: Das 13-jährige Weibchen Malaika ist nun Teil der Gruppe. Malaika sei am Dienstagabend per Flugzeug aus dem Twycross Zoo bei Birmingham in Großbritannien gekommen und habe den Transport gut überstanden, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Sie solle in Köln für Nachwuchs bei der stark bedrohten Art sorgen.