Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Neun Verletzte: Kleintransporter fährt in Graben Von dpa | 26.02.2023, 10:53 Uhr

Ein mit neun Menschen besetzter Kleintransporter ist in Erwitte (Kreis Soest) in einen Graben gefahren und gegen mehrere Büsche und Bäume der Randbepflanzung geprallt. Zwei Insassen erlitten schwere Verletzungen, die anderen sieben wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Fahrer zuvor die Kontrolle über den Kleinbus verloren hatte, wurde zunächst nicht bekannt. Das Fahrzeug war über die Gegenfahrbahn hinaus auf den Grünstreifen geraten. Es wurde stark beschädigt. Die B55 wurde für die Unfallaufnahme länger gesperrt.