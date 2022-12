Banteng-Kälbchen im Kölner Zoo geboren Foto: Sascha Thelen/dpa up-down up-down Tiere Neugeborenes Kälbchen tollt durch den Kölner Zoo Von dpa | 29.12.2022, 13:58 Uhr

Ein schönes Kälbchen mit einem sehr deutschen Namen: Im Kölner Zoo gibt es einen neuen Baby-Bullen bei den Banteng-Rindern. Das Jungtier, das bereits am 11. Dezember zur Welt gekommen war, wurde am Donnerstag der Presse vorgestellt. Dabei wurde auch sein Name publik: Der Kleine heißt Hermann. „Weil er ein stabiler Bulle ist, sollte er natürlich auch einen kraftvollen Namen haben“, erläuterte Robin Lammers vom Kölner Zoo die Wahl.