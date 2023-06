Neugeborener Elefant in Kölner Zoo heißt «Sarinya» Foto: Marcel Vogelfänger/Kölner Zoo/dpa up-down up-down Tiere Neugeborener Elefant in Kölner Zoo heißt „Sarinya“ Von dpa | 23.06.2023, 17:19 Uhr

Fans des Kölner Zoos haben online das neugeborene Elefantenmädchen auf den Namen „Sarinya“ getauft. Das gab der Zoo am Freitag bekannt. Demnach haben sich knapp 10.000 Internet-Nutzer an der Abstimmung auf den Social Media-Kanälen des Zoos beteiligt. Der thailändische Name der am 13. Juni geborenen Asiatischen Elefantenkuh bedeute auf Deutsch etwa „die Vertrauenswürdige“, so der Zoo. Auch der Name „Shaima“ (auf Deutsch: „Die Gutmütige“) habe zur Auswahl gestanden. „Sarinya“ ist nach Angaben des Zoos der dreizehnte Elefant, der im Kölner Zoo zur Welt gekommen ist, und aktuell der zehnte Asiatische Elefant des Bestandes. Die Gruppe habe sich bisher gut um das Jungtier gekümmert.