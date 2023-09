Hauptbahnhof Neues Reisezentrum eröffnet in Düsseldorf Von dpa | 19.09.2023, 10:40 Uhr | Update vor 1 Std. Deutsche Bahn Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

In den Reisezentren der Deutschen Bahn sollen sich Fahrgäste künftig besser orientieren können und schneller beraten werden. Die erste entsprechend umgestaltete Einrichtung öffnete am Dienstag am Hauptbahnhof in Düsseldorf, wie die Bahn mitteilte. 24 weitere sollen bundesweit nach und nach umgebaut werden. In den neugestalteten Reisezentren sollen mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in größeren Empfangsbereichen für kleinere Anliegen bereitstehen, um diese direkt zu klären.