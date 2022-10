Schumann-Haus in Düsseldorf Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Neues Museum für Clara und Robert Schumann in Düsseldorf Von dpa | 31.10.2022, 16:12 Uhr

An das weltberühmte Musiker-Ehepaar Clara und Robert Schumann soll in Düsseldorf bald ein eigenes Museum erinnern. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Derzeit werde dafür das einstige Wohnhaus der Schumanns saniert.