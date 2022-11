Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Landeskriminalamt Neues Lagebild: Ermittler beschlagnahmten 151 Millionen Euro Von dpa | 11.11.2022, 13:10 Uhr

Die Polizei in NRW hat im vergangenen Jahr rund 151 Millionen Euro an Vermögenswerten beschlagnahmt - allein 70 Millionen Euro davon im Ermittlungsverfahren um die erfundene Kryptowährung „OneCoin“. Das geht aus dem neuen Lagebild „Finanzermittlungen“ des Landeskriminalamts (LKA) hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde.