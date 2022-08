Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Neues Lagebild des LKA: 56 Messerangriffe gegen Polizisten Von dpa | 29.08.2022, 09:30 Uhr

Schüsse von Polizisten auf mit Messern bewaffnete Menschen haben in den vergangenen Wochen für Debatten gesorgt - vor allem der Fall in Dortmund. Tatsächlich wurden Beamte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Stichwaffen attackiert, wie ein Lagebild des(LKA) ergibt.