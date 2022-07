Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER up-down up-down Gesundheit Neues Kabinett berät über aktuelle Corona-Lage Von dpa | 04.07.2022, 14:54 Uhr

Das neue schwarz-grüne Kabinett Nordrhein-Westfalens kommt am Dienstag zu seiner ersten auswärtigen Sitzung zusammen. Schauplatz ist das Landeszentrum Gesundheit in Bochum, wie die Staatskanzlei am Montag in Düsseldorf mitteilte.