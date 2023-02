Klaus-Dieter Maubach Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Neuer Vorstandschef für Uniper soll zeitnah feststehen Von dpa | 28.02.2023, 16:31 Uhr

Beim verstaatlichten Energieunternehmen Uniper steht eine Entscheidung über die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Klaus-Dieter Maubach offensichtlich kurz bevor. Der Aufsichtsrat befinde sich in einem fortgeschrittenen Prozess zur Bestellung der Nachfolge, teilte Deutschlands größter Gasimporteur am Dienstag in Düsseldorf mit. Das Gremium gehe davon aus, dass die Bestellung „sehr zeitnah“ erfolgen könne.