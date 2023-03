Uniper Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Personalie Neuer Uniper-Chef Michael Lewis startet am 1. Juli Von dpa | 24.03.2023, 16:22 Uhr

Der Eon-Energiemanager Michael Lewis wird sein neues Amt als Vorstandsvorsitzender des verstaatlichten Energiekonzerns Uniper am 1. Juli antreten. Dies teilte Uniper am Freitag in Düsseldorf mit. Damit endet eine dann viermonatige Vakanz auf diesem Posten. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach hatte das Unternehmen Ende Februar verlassen.