Neuer Höchststand: 3,1 Millionen Ausländer leben in NRW Von dpa | 27.04.2023, 11:18 Uhr

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat für einen massiven Anstieg bei der ausländischen Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen gesorgt. Allein 210.000 Schutzsuchende aus der Ukraine sind im vergangenen Jahr nach NRW gekommen, wie das Landesstatistikamt (IT.NRW) am Donnerstag mitteilte. Diese Flüchtenden machen laut Mitteilung fast 65 Prozent des Gesamtzuwachses aus und sorgten damit für einen neuen Höchststand. Ende 2022 lebten 3,1 Millionen Menschen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit in NRW. Das ist ein Plus von 324.000 (11,5 Prozent).