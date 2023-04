Roulette Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Illustration up-down up-down Glücksspiele Neuer Gesetzentwurf: Zocken bis kurz vor Weihnachten Von dpa | 05.04.2023, 06:59 Uhr

An Weihnachten sind die Kasinos in NRW lange geschlossen. Ein neuer Gesetzentwurf der NRW-Regierung sieht vor, den Betreibern künftig immerhin an Heiligabend etwas mehr Spielraum zu lassen.