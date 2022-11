Paul Ziemiak (CDU) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Parteien Neuer Generalsekretär Ziemiak freut sich auf CDU-Basis Von dpa | 08.11.2022, 14:03 Uhr

Der neue Generalsekretär der NRW-CDU, Paul Ziemiak, freut sich nach eigenen Worten vor allem auf die Arbeit vor Ort und bei den Mitgliedern. Ziemiak sagte nach seiner Vorstellung in der CDU-Fraktion am Dienstag der dpa, er müsse für seinen neuen Job nicht umziehen. „Wir leben in Iserlohn, da bin ich zu Hause und da will ich auch nicht weg.“