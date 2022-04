Sonniges Wetter FOTO: Markus Scholz Wetter Neue Woche in NRW frühlingshaft mit Temperaturen bis 23 Grad Von dpa | 10.04.2022, 12:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Frühlingshaftes Wetter zieht in der kommenden Woche in Nordrhein-Westfalen ein. Nach den nasskalten Tagen mit ergiebigen Niederschlägen und Sturmböen erwartet die Menschen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zum Wochenstart zumeist sonniges und trockenes Wetter mit Temperaturen von 14 bis 18 Grad Celsius am Tag. Lediglich ein Mix aus Wolken und Sahara-Staub verhindert laut Wetterdienst zu Wochenbeginn eine ganz klare Sicht.