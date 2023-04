Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Warnstreiks bei Bahn und Flughäfen Von dpa | 21.04.2023, 14:52 Uhr

Am Freitag fallen zwei Warnstreiks im Verkehrsbereich zusammen. Für die Menschen in NRW gehören die aber längst zur Routine. Zu einem Chaos führt der Arbeitskampf nicht - weder an den Bahnhöfen, noch auf Autobahnen oder an den Flughäfen.