Eurowings Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Luftverkehr Neue Stellen: Eurowings investiert in digitale Produkte Von dpa | 11.04.2023, 19:36 Uhr

Die Fluggesellschaft Eurowings will kräftig in ihren Standort Köln und in digitale Dienstleistungen investieren. Dafür will die Airline in der Domstadt 150 neue Stellen schaffen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch) berichtete. Für die Entwicklung digitaler Produkte stelle Eurowings dieses Jahr 150 Profis ein, sagte der Geschäftsführer der Eurowings Digital, Michael Erfert, der Zeitung.