Neue Schilder warnen vor dem Baden im Rhein Von dpa | 07.07.2023, 13:55 Uhr

Mit neuen Schildern in mehreren Sprachen warnt die Stadt Düsseldorf vor dem Baden im Rhein. In den vergangenen Tagen stellte die Feuerwehr im Auftrag der Stadt 70 Warnschilder entlang des Ufers auf, wie eine Sprecherin am Freitag sagte. Sie weisen mit Piktogrammen und kurzen Hinweisen auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Ukrainisch unter anderem auf die gefährliche Strömung hin.