Gesundheit Neue Pflege-Azubis in NRW: Überdurchschnittlicher Rückgang Von dpa | 04.04.2023, 11:34 Uhr

Nordrhein-Westfalen hat nach vorläufigen Zahlen für 2022 einen überdurchschnittlichen Rückgang bei Ausbildungsverträgen in der Pflege zu verzeichnen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, sank die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für Pflegefachleute im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 14.295. Der bundesweite Rückgang betrug demnach sieben Prozent.