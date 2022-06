Mona Neubaur (M, Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, und Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Foto: Marius Becker/dpa FOTO: Marius Becker up-down up-down Landtag Neue Ministerin Neubaur befürchtet Verschärfung der Gaskrise Von dpa | 30.06.2022, 11:40 Uhr

Nordrhein-Westfalens neue Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) hat vor einer Verschärfung der Gaskrise gewarnt. Die Lage derzeit sei „ernst, aber stabil“, sagte Neubaur am Donnerstag in ihrer ersten Rede im Landtag in einer Aktuellen Stunde. Die Gasversorgung sei noch gesichert. Gleichwohl verenge sich die Situation wegen der sukzessiven Reduktion der Gasflüsse aus Russland weiter. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe die starke Energieabhängigkeit von Russland „schonungslos offengelegt“.