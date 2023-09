Landesregierung Neue Leitentscheidung zum Braunkohleabbau ist fertig Von dpa | 20.09.2023, 15:53 Uhr | Update vor 1 Std. Braunkohleabbau Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down

Die neue Leitentscheidung der nordrhein-westfälischen Landesregierung zum Braunkohleabbau bis zum vorgezogenen Kohleausstieg 2030 ist fertig. Am Freitag ist dazu eine Unterrichtung des Landtags durch die Landesregierung geplant. Das Kabinett hat die neue Leitentscheidung 2023 bereits am Dienstag verabschiedet, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Vorlage für den Landtag hervorgeht.