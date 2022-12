Postbank Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Neue Hoffnung für Aktionäre im Streit um Postbank-Übernahme Von dpa | 13.12.2022, 10:20 Uhr

Der lange Rechtsstreit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank dreht noch eine weitere Schleife. Der Bundesgerichtshof (BGH) sieht noch offene Fragen, die jetzt das Kölner Oberlandesgericht (OLG) in einem dritten Anlauf klären muss. Dessen Erwägungen hätten der Prüfung nicht in allen Punkten standgehalten, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag bei der Urteilsverkündung in Karlsruhe. (Az. II ZR 9/21 u.a.)