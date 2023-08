Polizei Neue Führungsstrategie für NRW-Polizei vorgestellt Von dpa | 29.08.2023, 17:05 Uhr Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat eine neue Führungsstrategie für die Polizei in Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Die neuen Leitlinien umfassen 217 Seiten und sind die erste Reform in diesem Bereich seit 19 Jahren. „Wir haben den Anspruch, dass innerhalb der Polizei optimal geführt wird“, sagte Reul am Dienstag. Die Führungsprinzipien seien grundlegend überarbeitet worden.