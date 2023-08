Ausbau Neue Brücke: Vollsperrung A1 bei Münster Von dpa | 10.08.2023, 16:02 Uhr | Update vor 13 Min. Autobahn-Baustelle Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf dem Weg von oder nach Norddeutschland müssen sich Autofahrer in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende auf längere Fahrzeiten einstellen. Südlich von Münster wird die Autobahn 1 (Köln-Bremen) für den dreispurigen Ausbau von Freitag 22.00 Uhr bis Montag 4.00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Für den Abriss einer alten Brücke zwischen den Abfahrten Münster-Hiltrup und Ascheberg wird der Verkehr umgeleitet. Darauf weist die Autobahn GmbH des Bundes hin.