Energie Neue Anlage für grünen Stahl: IG Metall will schnelle Zusage Von dpa | 06.06.2023, 16:53 Uhr

Thyssenkrupp will in Duisburg in die Herstellung von grünem Stahl einsteigen. Doch die Genehmigung aus Brüssel für Fördergelder steht weiter aus. Die IG Metall plant eine Demo am 14. Juni. Eingeladen ist auch Wirtschaftsminister Habeck.