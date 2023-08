Landtag Neubaur: Parteiübergreifendes Ja zu Industriestrompreis Von dpa | 25.08.2023, 12:31 Uhr | Update vor 39 Min. Mona Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archivbild up-down up-down

Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) hat für einen parteiübergreifenden Konsens für einen verbilligten Industriestrompreis geworben. Die deutsche Industrie stehe in einem „scharfen internationalen Wettbewerb“, sagte sie am Freitag in einer Aktuellen Stunde im Landtag. Die „schnöde Absage“ von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an einen Industriestrompreis beim Unternehmertag NRW sei im Industrieland NRW als „Schlag ins Gesicht“ empfunden worden.