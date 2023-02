Mona Neubaur Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Neubaur fordert Stadtwerke zu Preissenkungen auf Von dpa | 01.02.2023, 06:06 Uhr

Die Versorger sollten die gesunkenen Gas- und Strompreise im Großhandel nach Meinung von NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) auf Sicht an die Verbraucher weitergeben. „Mit den fallenden Preisen an den Energiemärkten müssen mittelfristig auch Preissenkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher eintreten“, sagte Neubaur der „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Wichtig ist jetzt vor allem ein transparenter Umgang mit der Preisgestaltung. Das kann nicht nur dem Verbraucherschutz dienen, sondern auch das Vertrauen zum Versorger stärken.“ Die hohen Energiepreise hatten sich in den vergangenen Monaten merklich abgeschwächt.