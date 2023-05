Arp Museum Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild up-down up-down Arp Museum Neu gestaltete Ausstellung „Kosmos Arp“ eröffnet Von dpa | 14.05.2023, 12:59 Uhr

Die Besucherinnen und Besucher des Arp Museums in Remagen können die Werke des Künstlers Hans Arp und seiner Frau Sophie Taeuber-Arp künftig in einer neuen Dauerausstellung erleben. Am Sonntag wurde die Neupräsentation der Sammlung unter dem Titel „Kosmos Arp - Sophie Taeuber-Arp und Hans Arp, ein Künstlerpaar der Avantgarde“ eröffnet. Bei dem Paar habe es sich nicht nur um außergewöhnliche Kunstschaffende gehandelt, die die entscheidenden Strömungen der Avantgarde mitgeprägt hätten - sie seien auch ein sehr modernes Paar gewesen, erklärte die rheinland-pfälzische Kulturministerin Katharina Binz (Grüne). „Ihr Leben und Schaffen waren schon früh von Gleichberechtigung und Ökologie geprägt.“