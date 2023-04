Ostermarsch Foto: picture alliance/Caroline Seidel/dpa/Archivbild up-down up-down Ostermärsche Netzwerk Friedenskooperative zieht positive Bilanz Von dpa | 10.04.2023, 14:01 Uhr

Das Netzwerk Friedenskooperative hat eine positive Bilanz der Ostermärsche 2023 gezogen. An den mehr als 120 Aktionen der Friedensbewegung hätten sich auch in diesem Jahr wieder „mehrere Zehntausend Menschen“ beteiligt, sagte ein Sprecher der Organisation am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Ostermärsche haben ein deutliches Signal an die Bundesregierung gesendet. Sie muss endlich handeln: über Frieden für die Ukraine muss endlich verhandelt werden!.“