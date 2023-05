Rheinschwimmen Foto: Thomas Banneyer/dpa/Archivbild up-down up-down Brauchtum Neopren und Kostüm in den Strom: Rheinschwimmen an Vatertag Von dpa | 18.05.2023, 02:32 Uhr

An Christi Himmelfahrt bietet sich Kölnerinnen und Kölnern am Ufer wieder ein kurioser Anblick: Neben Schiffen treiben an dem Tag auch zahlreiche Unerschrockene in Neoprenanzügen und Kostümen den Rhein hinunter.