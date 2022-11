Nelson Müller Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild up-down up-down Sternekoch Nelson Müller verteilt in Essen Erbsensuppe Von dpa | 10.11.2022, 13:54 Uhr

Sternekoch Nelson Müller (43) hat am Donnerstag in der Essener Fußgängerzone Erbsensuppe an Bedürftige verteilt. „Ich bin ein großer Fan von Hausmannskost. In unserem Essener Restaurant gibt es jeden Tag ein Eintopf-Angebot“, sagte er der dpa. 50 Liter habe er für die Aktion mitgebracht. „Wir bleiben so lange, bis die weg sind.“