Spielzeug in einer Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down Kindergarten Nasen-Tupfer statt Lolli: Umstellung bei Tests für Kinder Von dpa | 15.12.2022, 15:25 Uhr

Eltern von Kita-Kindern in Nordrhein-Westfalen bekommen ab Januar Nasal- statt Lollitests, um die Kleinen daheim auf das Coronavirus testen zu können. Die Nasaltests deckten neueren Erkenntnissen zufolge Infektionen zuverlässiger auf als Speichelabstriche, teilte eine Sprecherin des Familienministeriums am Donnerstag mit. Die Tests müssen demnach zudem mittlerweile nicht mehr weit in die Nase gesteckt werden, es reicht vielmehr ein Abstrich aus dem vorderen Bereich der Schniefnase.