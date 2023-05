Andrea Milz Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Schwimmunterricht „Narwali“ geht an den Start: Schwimmen auf Rädern Von dpa | 22.05.2023, 15:28 Uhr

Im Herbst sollen in allen fünf Regierungsbezirken Nordrhein-Westfalens mobile Schwimmcontainer unterwegs sein. Ziel sei es, Kindern und Jugendlichen möglichst überall eine Gelegenheit zu geben, Schwimmen zu lernen, erklärte Sport-Staatssekretärin Andrea Milz (CDU) am Montag in Düsseldorf.