Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Soest Nächtlicher Spaziergang endet für Dreijährige glimpflich Von dpa | 27.07.2023, 16:17 Uhr

Mitten in der Nacht und nur mit einem Strampler bekleidet ist ein dreijähriges Mädchen in Welver im Kreis Soest von der Polizei aufgegriffen und den sichtlich überraschten Eltern zurückgebracht worden. Nun will die kleine Spaziergängerin Polizistin werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge war eine Zeitungsbotin auf das Kleinkind aufmerksam geworden, das zielstrebig um drei Uhr nachts ganz ohne Eltern entlang einer Straße spazierte, und hatte die Polizei verständigt.