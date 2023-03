Verdi Foto: Ole Spata/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Nächste Woche weitere Warnstreiks im Nahverkehr Von dpa | 15.03.2023, 08:12 Uhr

Verdi setzt in den nächsten Tagen die Warnstreiks fort. Für Freitag kündigte die Dienstleistungsgewerkschaft Aktionen bei Sparkassen in Ostwestfalen an. Am Montag und Dienstag (20. und 21.3.) ist der Nahverkehr in Köln betroffen, wie die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) mitteilten. Betroffen seien alle Stadtbahnen. Zum Teil habe der Ausfall auch Auswirkungen auf Bonn, hieß es in einer Mitteilung der KVB von Mittwoch.