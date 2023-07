Zwei Pelikanküken Foto: Mathias Appel/Zoo Duisburg / M. up-down up-down Tiere Nachwuchs im Zoo Duisburg: Pelikanküken geschlüpft Von dpa | 21.07.2023, 14:53 Uhr | Update vor 32 Min.

Im Zoo Duisburg gibt es Nachwuchs auf der Pelikaninsel. Dort seien vor einigen Tagen bei den Rötelpelikanen zwei Jungtiere geschlüpft, teilte der Zoo am Freitag mit. Noch seien die Jungvögel mit einem flauschigen Daunenkleid bedeckt, in den kommenden Wochen dürften sie dann deutlich an Gewicht und Größe zulegen, hieß es weiter.