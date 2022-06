ARCHIV - Sternschnuppen der Perseiden. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg up-down up-down Natur Nachthimmel erkunden mit Sternenguides in der Eifel Von dpa | 25.06.2022, 08:34 Uhr

Wer kennt noch die Sternbilder am nächtlichen Himmel? In der Eifel ist der Blick in das Firmament besonders gut möglich. Denn es gibt wenig Streulicht, das den Blick nach oben trübt.