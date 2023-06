Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Nachtflugverbot soll wegen Militärübung gelockert werden Von dpa | 04.06.2023, 19:44 Uhr

Die NRW-Landesregierung will nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ am Flughafen Düsseldorf das Nachtflugverbot während der Militärübung „Air Defender 23“ lockern. Wie die Zeitung unter Berufung auf das NRW-Verkehrsministerium am Sonntag berichtete, solle die Bezirksregierung Düsseldorf angewiesen werden, während des Manövers im Einzelfall zeitlich befristete Ausnahmen vom Nachtflugverbot zu genehmigen. Maschinen dürften dann später als um Mitternacht landen.