Langstreckenschwimmer Joseph Heß schwimmt im Rhein in Düsseldorf. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young up-down up-down Schwimm-Marathon Nächste Etappe: Schwimmer Heß krault im Richtung Niederlande Von dpa | 30.06.2022, 11:36 Uhr

Langstreckenschwimmer Joseph Heß hat von Düsseldorf aus seinen Schwimm-Marathon Richtung Nordsee fortgesetzt. Am Donnerstagvormittag wurde der 34-Jährige mit einem Boot aus dem Düsseldorfer Medienhafen auf den Fluss hinaus gebracht. Dann stieg er in den Rhein und kraulte los. Heß trug einen schwarzen Ganzkörperschwimmanzug und eine Schwimmbrille. Ein Kanute fuhr in einem Boot neben ihm her. Anfang Juli möchte der Wirtschaftsingenieur aus Chemnitz sein Ziel, die Nordsee bei Rotterdam, erreichen.