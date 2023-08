Leverkusen Nachlöscharbeiten nach Brand in Großbäckerei dauern an Von dpa | 14.08.2023, 08:34 Uhr | Update vor 8 Min. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down

Die Feuerwehr in Leverkusen ist nach einem am Sonntag ausgebrochenen Feuer in einer Großbäckerei am Montag weiter mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Diese sollen vorraussichtlich noch bis zum Vormittag andauern, wie die Einsatzkräfte am Morgen bestätigten. Zudem sollen in Teilen von Opladen und Quettingen bei anhaltendem Rauchgeruch Fenster und Türen geschlossen bleiben. Für die Gesundheit besteht den Angaben zufolge aber keine Gefahr.