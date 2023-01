Krankenhaus Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Bottrop Nachhauseweg über Gleise: Mann gerät unter Güterzug Von dpa | 06.01.2023, 07:46 Uhr

Auf dem Nachhauseweg aus einem Krankenhaus in Essen zu seiner Wohnung in Bottrop ist ein Mann beim Überqueren von Gleisen von einem Güterzug erfasst worden. Dabei wurde der 35-Jährige in der Nacht auf Freitag nach Angaben der Feuerwehr verletzt, allerdings nicht schwer, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.