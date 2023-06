Nachhaltigkeit und Verwandlung beim «Tag der Architektur» Foto: Thomas Spooren/dpa up-down up-down Architektur Nachhaltigkeit und Verwandlung beim „Tag der Architektur“ Von dpa | 17.06.2023, 02:49 Uhr

Der „Tag der Architektur“ stellt in NRW dieses Jahr neue und erneuerte Bauwerke in den Mittelpunkt. 145 Objekte an 86 Orten können besichtigt werden.