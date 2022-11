Sonnenaufgang auf Norderney Foto: Volker Bartels/dpa up-down up-down Wattenmeerkonferenz Nachhaltigere Schifffahrt für Wattenmeerschutz vereinbart Von dpa | 29.11.2022, 14:19 Uhr

Umweltschutzverbände, Hafengesellschaften und Wirtschaftsverbände aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden haben bei der Wattenmeerkonferenz in Wilhelmshaven vereinbart, die Schifffahrt im Weltnaturerbe nachhaltiger zu gestalten. 39 Organisationen unterzeichneten dafür am Dienstag am Rande der trilateralen Staatenkonferenz eine gemeinsame Erklärung, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mitteilte. Ziel sei es, die Einzigartigkeit des Ökosystems zu bewahren, hieß es.