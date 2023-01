Hausarztpraxis Foto: Stephan Jansen/dpa/Illustration up-down up-down Gesundheit Nachfolgesuche für Hausärzte zunehmend schwieriger Von dpa | 22.01.2023, 08:16 Uhr

Mehr als ein Drittel der Hausärzte in NRW ist älter als 60 Jahre. In Westfalen-Lippe sind sogar etwa 40 Prozent der Hausärzte über 60. Damit wird in absehbarer Zeit ein erheblicher Teil in den Ruhestand gehen. Gleichzeitig dürfte aber auch der Behandlungsbedarf steigen.