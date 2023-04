Rettungswagen im Einsatz Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Dortmund Nachbarsstreit eskaliert: 56-Jähriger mit Messer verletzt Von dpa | 30.04.2023, 13:15 Uhr

Bei einem blutigen Nachbarschaftsstreit in Dortmund soll ein Mann einen anderen mit einem Messer verletzt haben. Der 56-jährige Verletzte sei nach dem Streit am Samstagabend ins Krankenhaus gekommen, das er aber bald wieder habe verlassen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag gemeinsam mit. Der Tatverdächtige, sein 52-jähriger Nachbar, stellte sich demnach noch am Tatort der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen, gab die Tat zu, sprach aber von Notwehr. Die Ermittlungen dazu laufen.