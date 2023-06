Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Bielefeld Nachbar attackiert Frau: U-Haft wegen versuchten Totschlags Von dpa | 11.06.2023, 15:45 Uhr

Ein Mann soll seine 97-jährige Nachbarin in Bielefeld attackiert und schwer verletzt haben. Der 73 Jahre alte Tatverdächtige sei am Samstagabend festgenommen und am Sonntag wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete die Polizei. Der betrunkene 73-Jährige habe die hochbetagte Frau im Streit mit einem Holzhocker angegriffen. Hausbewohner verständigten den Notruf. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus.